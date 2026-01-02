У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Безпілотники атакують Київ на низьких висотах, щоб їх не бачили радари

У ніч на 3 січня російські терористи атакують Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, пише «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Ткаченко пише, що над Києвом наразі латють ворожі безпілотники.

«Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!» – повідомив Ткаченко.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що безпілотникики атакують столицю на дуже низьких висотах, щоб їх не бачили радари.

Раніше у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.

«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває», – йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Як відомо, у передноворічний день, 31 грудня, російські війська здійснили чергову дронову атаку на Київщину. У місті Біла Церква внаслідок падіння уламків постраждали цивільні та зафіксовані руйнування житлових будинків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За словами Калашника, чоловік 1964 року народження дістав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження – гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки – вибиті вікна, понівечені балкони.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня під ворожу атаку дронів потрапила Біла Церква. За попередніми даними, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також унаслідок нічної атаки на Одесу постраждало шестеро людей. Частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Усі постраждалі – члени двох родин. Троє поранених – це діти віком від семи місяців до 14 років.