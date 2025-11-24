У Дніпровському районі згоріла колишня зона розваг (фото)

Загоряння сталося у двоповерховій будівлі, що не експлуатується

У Дніпровському районі столиці, на Броварському проспекті, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у двоповерховій неексплуатованій будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Як повідомили рятувальники, загоряння сталося у будівлі, на якій помітні старі вивіски «Тир» та «Гідрозона», що свідчить про те, що раніше тут розташовувалися розважальні заклади та зона відпочинку.

23 листопада 2025 року у столиці сталася пожежа в будівлі колишнього розважального комплексу «Гідрозона» фото: ДСНС Києва

Рятувальники оперативно загасили вогонь. Займання було ліквідовано о 20:09 на площі 150 кв. м.

У Києві згоріла будівля колишнього розважального комплексу «Гідрозона» фото: ДСНС Києва/Facebook

Жертв та постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 21 листопада в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося на четвертому поверсі одинадцятиповерхового житлового будинку. Під час рятувальної операції рятувальники вивели із сусідньої квартири двох людей, серед них була дитина.