У Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки
Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої
Поліцейські зʼясовують обставини смерті жінки у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.
«Тіло невідомої місцеві мешканці виявили сьогодні поблизу річки Сирець. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, а також судово-медичний експерт. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено», – йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої, її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою відміткою «Природна смерть».
Нагадаємо, у селі Тарасівка Сквирської громади побутовий конфлікт між цивільним подружжям завершився трагедією. 32-річна жінка завдала смертельного ножового поранення своєму співмешканцю.
Також поліція Київщини спільно з прокуратурою розкрила жорстоке вбивство 33-річного чоловіка у Бучанському районі. Зловмисники виманили жертву на цвинтар, де розстріляли впритул.
Коментарі — 0