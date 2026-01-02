У Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки

Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено

Поліцейські зʼясовують обставини смерті жінки у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

«Тіло невідомої місцеві мешканці виявили сьогодні поблизу річки Сирець. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, а також судово-медичний експерт. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої, її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою відміткою «Природна смерть».

