У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 22:34 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.

«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває», – йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.