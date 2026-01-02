У Києві оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття!
У Києві о 22:34 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Як відомо, у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.
«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває», – йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
