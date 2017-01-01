У Києві жінка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході
- Вчора, 21:14
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Від отриманих травм жінка загинула на місці
У Києві на бульварі Вацлава Гавела, 50 автомобіль на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
«Водій автомобіля Fiat АА5217ТА на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво», - йдеться в повідомленні.
На місці працюють патрульна поліція, оперативно-слідча група.
Через подію бульвар Гавела повністю перекрито в напрямку проспекту Відрадний.
Нагадаємо, ввечері 27 грудня на вулиці Васильківській позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.
За інформацією ЗМІ, смертельну ДТП в столиці влаштував суддя з Київщини.