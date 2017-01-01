У Києві жінка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході

Від отриманих травм жінка загинула на місці

У Києві на бульварі Вацлава Гавела, 50 автомобіль на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. «Водій автомобіля Fiat АА5217ТА на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво», -