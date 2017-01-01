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    У Києві жінка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході

    Від отриманих травм жінка загинула на місці
    У Києві на бульварі Вацлава Гавела, 50 автомобіль на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. «Водій автомобіля Fiat АА5217ТА на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво», -
    • Вчора, 21:14
    • Розсилка
    Аварія сталася на бульварі&nbsp;Вацлава Гавела
    Аварія сталася на бульварі Вацлава Гавела

    Від отриманих травм жінка загинула на місці

    У Києві на бульварі Вацлава Гавела, 50 автомобіль на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

    «Водій автомобіля Fiat АА5217ТА на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво», - йдеться в повідомленні.

    На місці працюють патрульна поліція, оперативно-слідча група.

    Через подію бульвар Гавела повністю перекрито в напрямку проспекту Відрадний.

    Нагадаємо, ввечері 27 грудня на вулиці Васильківській позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці. 

    За інформацією ЗМІ, смертельну ДТП в столиці влаштував суддя з Київщини.

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