У столичних водоймах завелася «зелена чума тропічних водойм» (фото)

Рослина потрапила до нас із Південної Америки, вірніше, з її тропічної частини

У Києві росте водяний гіацинт родом із Південної Америки

Столичні водойми атакує «зелена чума» тропічних водойм. Ідеться про водяний гіацинт, який прийшов до нас із Південної Америки, точніше, з її тропічної частини. А зараз його можна зустріти й у Північній Америці, і навіть в Африці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.

«Чули про водяний гіацинт – зелену чуму тропічних водойм? Тепер зустрічайте в Києві! Кажуть, це відмінний корм для гіпопотамів», – підписав він світлини.

Ейхорнія гіацинтова, або водяний гіацинт, – вид багаторічних трав'янистих водяних рослин родини понтедерієвих амазонського басейну, вид, що має сильну тенденцію до поширення поза межами свого природного середовища. В Європейському Союзі включено до офіційного переліку чужорідних інвазивних видів.

Серед негативних наслідків інвазії водяного гіацинта називають:

Загрозу біорізноманіттю: водяний гіацинт агресивно витісняє всі інші види рослин, негативно впливає на фітопланктон, підриває кормову базу риб.

Кисневе голодування та зниження якості води: водяний гіацинт спричиняє падіння рівня вільного кисню у воді, прискорює процес евтрофікації, цвітіння води, що своєю чергою, погіршує якість води.

Погіршення санітарно-гігієнічної та паразитарної обстановки: водяний гіацинт сприяє розмноженню організмів, шкідливих для здоров'я людини, – малярійних комарів, равликів, які є переносниками шистосомозу, збудників холери.

Однак гіацинт у найкоротші терміни допоможе очистити навіть найбільш «мутний» ставок. Його схожа на довгу та густу бороду велика коренева система активно вбирає бруд, а потім переробляє органічні забруднювачі. Водяний гіацинт вбирає в себе і фосфати, і феноли, і всілякі інсектициди, а також поглинає срібло та нікель із кадмієм.

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