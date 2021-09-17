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    У столичних водоймах завелася «зелена чума тропічних водойм» (фото)

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    Рослина потрапила до нас із Південної Америки, вірніше, з її тропічної частини - У столичних водоймах завелася «зелена чума тропічних водойм» (фото)
    Рослина потрапила до нас із Південної Америки, вірніше, з її тропічної частини
    Фото Володимир Триліс / Facebook

    У Києві росте водяний гіацинт родом із Південної Америки

    Столичні водойми атакує «зелена чума» тропічних водойм. Ідеться про водяний гіацинт, який прийшов до нас із Південної Америки, точніше, з її тропічної частини. А зараз його можна зустріти й у Північній Америці, і навіть в Африці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.

    «Чули про водяний гіацинт – зелену чуму тропічних водойм? Тепер зустрічайте в Києві! Кажуть, це відмінний корм для гіпопотамів», – підписав він світлини.

    Ейхорнія гіацинтова, або водяний гіацинт, – вид багаторічних трав'янистих водяних рослин родини понтедерієвих амазонського басейну, вид, що має сильну тенденцію до поширення поза межами свого природного середовища. В Європейському Союзі включено до офіційного переліку чужорідних інвазивних видів.

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    Фото Володимир Триліс / Facebook
    Фото Володимир Триліс / Facebook
    Фото Володимир Триліс / Facebook

    Серед негативних наслідків інвазії водяного гіацинта називають:

    • Загрозу біорізноманіттю: водяний гіацинт агресивно витісняє всі інші види рослин, негативно впливає на фітопланктон, підриває кормову базу риб.
    • Кисневе голодування та зниження якості води: водяний гіацинт спричиняє падіння рівня вільного кисню у воді, прискорює процес евтрофікації, цвітіння води, що своєю чергою, погіршує якість води.
    • Погіршення санітарно-гігієнічної та паразитарної обстановки: водяний гіацинт сприяє розмноженню організмів, шкідливих для здоров'я людини, – малярійних комарів, равликів, які є переносниками шистосомозу, збудників холери.

    Однак гіацинт у найкоротші терміни допоможе очистити навіть найбільш «мутний» ставок. Його схожа на довгу та густу бороду велика коренева система активно вбирає бруд, а потім переробляє органічні забруднювачі. Водяний гіацинт вбирає в себе і фосфати, і феноли, і всілякі інсектициди, а також поглинає срібло та нікель із кадмієм.

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    Теги: Київ рослини
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    У столичних водоймах завелася «зелена чума тропічних водойм» (фото)