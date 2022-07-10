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    Суспільство

    У Чорнобаївці ліквідовані 12 офіцерів РФ

    Учора була &laquo;26 серія&raquo; Чорнобаївки - У Чорнобаївці ліквідовані 12 офіцерів РФ
    Учора була «26 серія» Чорнобаївки
    фото: Генштаб

    Серед «вантажу 200» є генерали та полковники – Арестович

    У легендарній Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів. Серед них російські генерали та полковники, які приїхали на південь України. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    «Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і були поранені трохи північніше, в Новій Каховці. Також це командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки», – написав Арестович.

    Нагадаємо, 7 липня була Чорнобаївка-25. Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. Зчинилася пожежа.

    Військовий аеродром у Чорнобаївці окупанти використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.

    Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    У Чорнобаївці ліквідовані 12 офіцерів РФ