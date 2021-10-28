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    У Києві зникла безвісти дуже набожна жінка (фото)

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    Киян просять допомогти розшукати жінку - У Києві зникла безвісти дуже набожна жінка (фото)
    Киян просять допомогти розшукати жінку
    Фото з відкритих джерел

    Жінка пішла з дому та не повернулась

    У столиці розшукується зникла безвісти Ольга Калабердіна, 1986 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Жінка, яка проживає на Любомира Гузара, 17, пішла з дому та не повернулася.

    Прикмети: зріст 163 см, худорлявої статури.

    Була одягнена: коричнева куртка.

    Розшукується Ольга Калабердіна
    Розшукується Ольга Калабердіна

    Зазначається, що жінка набожна, часто ходить до церкви.

    Усіх, хто бачив Ольгу Калабердіну, просять телефонувати її сестрі за номером 0504784358.

    Як повідомлялося, раніше столичні правоохоронці розшукували безвісті зниклого Івана Грохольського, 1989 року народження. Чоловік має захворювання ДЦП і вже не раз зникав із дому.

    Теги: Київ жінка розшук
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    У Києві зникла безвісти дуже набожна жінка (фото)