У Києві знову прорвало водогін: затопило проспект Перемоги



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Фото: kiev.informator.ua Прорив на Перемоги

Витік стався в районі зеленої зони, сильний потік води на деякий час ускладнив рух на проїжджій частині

У суботу, 8 вересня, в Києві стався прорив водопроводу. Аварія трапилася на розі вулиці Гарматній і проспекту Перемоги.

Комунальники дізналися про інцидент в районі проспекту Перемоги, 56 о 05:10.

Аварійна бригада з'ясувала, що прорив стався на водопровідній магістралі Д-500. Витік стався в районі зеленої зони, сильний потік води на деякий час ускладнив рух на проїжджій частині. Станом на 11:15 на проспекті Перемоги утворилася тягучка.

Комунальники обіцяють ліквідувати наслідки прориву протягом доби. Також через протиаварійні роботи воду тимчасово відключили в шестиповерховому житловому будинку за адресою проспект Перемоги, 60.

Нагадаємо, в середу, 5 вересня, в Києві на вулиці Івана Мазепи біля готелю «Салют» утворився провал. Це пов'язано з проривом водогінних комунікацій.

Джерело: Інформатор