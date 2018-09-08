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    У Києві знову прорвало водогін: затопило проспект Перемоги

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    Прорив на Перемоги - У Києві знову прорвало водогін: затопило проспект Перемоги
    Фото: kiev.informator.ua
    Прорив на Перемоги

    Витік стався в районі зеленої зони, сильний потік води на деякий час ускладнив рух на проїжджій частині

    У суботу, 8 вересня, в Києві стався прорив водопроводу. Аварія трапилася на розі вулиці Гарматній і проспекту Перемоги.

    Комунальники дізналися про інцидент в районі проспекту Перемоги, 56 о 05:10.

    Аварійна бригада з'ясувала, що прорив стався на водопровідній магістралі Д-500. Витік стався в районі зеленої зони, сильний потік води на деякий час ускладнив рух на проїжджій частині. Станом на 11:15 на проспекті Перемоги утворилася тягучка.

    Комунальники обіцяють ліквідувати наслідки прориву протягом доби. Також через протиаварійні роботи воду тимчасово відключили в шестиповерховому житловому будинку за адресою проспект Перемоги, 60.

    Нагадаємо, в середу, 5 вересня, в Києві на вулиці Івана Мазепи біля готелю «Салют» утворився провал. Це пов'язано з проривом водогінних комунікацій.

    Джерело: Інформатор

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