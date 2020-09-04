У Києві знову запускають дитячий садок у форматі онлайн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, ознайомитися з різними професіями

Онлайн-дитсадок доступний із 3 вересня на порталі Освітнього хабу Києва

Дитячий садок онлайн для дітей 4-7 років знову стане доступним для киян і всіх охочих. Це освітній інноваційний проєкт, створений столичною владою під час карантинних заходів, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома. Про це повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Під час карантину ми успішно реалізували дитячий садок у форматі онлайн. Це була безпрецедентна, нова та актуальна ініціатива, яку відзначили не тільки ЗМІ вітчизняного рівня, а й міжнародного. На початку нового навчального року я радий повідомити, що ми знову готові продовжувати цей проєкт. Уже з цього місяця онлайн дитячий садок знову стане доступним», – сказав він.

За його словами, дитсадком онлайн вже скористались понад 100 тисяч сімей – як Києва, так і всієї країни.

«Онлайн дитячий садок – це не заміна звичайним дитячим садкам, а можливість малечі в інноваційному інтерактивному форматі отримати дуже необхідні навички: емоційного інтелекту та ранньої профорієнтації (ознайомлення з професіями), які краще закладати із самого дитинства» – пояснив директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

Він додав, що з 3 вересня на порталі Освітнього Хабу міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть «попрацювати» пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії.

«Ми не просто зняли відеоролики, а створили мультимедійні заняття у форматі SCORM, з анімацією та озвучкою, адже не всі наші маленькі користувачі у такому віці ще можуть самі читати», – розповіла про оновлений дитсадок онлайн директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Коронавірус в Україні

Всього 130951

Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 319 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14477 випадків захворювання на Covid-19.

На карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів. Також тимчасово закрили на карантин