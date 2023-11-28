У Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19
У столиці минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи
У Києві за останній тиждень від коронавірусу померли 10 дорослих пацієнтів. Про це повідомляє ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».
За останній тиждень у Києві на 33% зросла захворюваність на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19, як у дорослих, так і у дітей.
Було госпіталізовано 150 хворих на Covid-19, із них 41 – дитина. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 дорослих. Загалом минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи, зокрема 109 дітей до 17 років.
Госпіталізація серед хворих на грип і ГРВІ лишилась на рівні минулого тижня, проте зросла серед дітей. Так, до столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізовані 289 осіб, 168 із яких – діти.
Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину.
Раніше повідомлялося, що у восьми областях України було виявлено чотири мутації штаму Omicron.
До слова, на початку листопада в Україні значно зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ, та Covid-19
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