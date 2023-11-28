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У Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19
За останній тиждень від коронавірусу померли 10 дорослих пацієнтів
фото з відкритих джерел

У столиці минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи

У Києві за останній тиждень від коронавірусу померли 10 дорослих пацієнтів. Про це повідомляє ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

За останній тиждень у Києві на 33% зросла захворюваність на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19, як у дорослих, так і у дітей. 

Було госпіталізовано 150 хворих на Covid-19, із них 41 – дитина. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 дорослих. Загалом минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи, зокрема 109 дітей до 17 років. 

Госпіталізація серед хворих на грип і ГРВІ лишилась на рівні минулого тижня, проте зросла серед дітей. Так, до столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізовані 289 осіб, 168 із яких – діти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину. 

Раніше повідомлялося, що у восьми областях України було виявлено чотири мутації штаму Omicron. 

До слова, на початку листопада в Україні значно зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ, та Covid-19

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Теги: дитина коронавірус хвороби Київ

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