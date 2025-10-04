Головна Київ Новини
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»

Максим Бурич
Максим Бурич
Віталія Полякова: в принципі, підхід той самий залишився
колаж: glavcom.ua

Директорка ліцею в Києві пояснила, чому не пускала учнів у шортах

У Києві розгорівся скандал навколо директорки ліцею №109 Віталії Полякової, яка 2 вересня зробила зауваження школярам через шорти. У соцмережах ситуацію подали як «дрес-кодну цензуру», але сама очільниця закладу пояснила, що йшлося насамперед про безпеку дітей в умовах війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Віталії Полякової для Комерсант Український.

Полякова заявила, що вимога була пов’язана не стільки з формальністю одягу, скільки з ризиками під час повітряних тривог і можливих атак.

«Вночі з 1 на 2 вересня теж було декілька шахедних атак. І зазвичай, коли шахеди прилітають, то вони нічого доброго нам не несуть. Вони несуть там касетні боєприпаси, шрапнель несуть. А ще, крім цього, ми не можемо виключити, що вони несуть багато того, що викликає алергічні реакції», – заявила Полякова.

Також, на думку директорки ліцею, шкільна форма потрібна для захисту під час перебування в укритті.

«Окрім того, про укриття. Ввечері після 18-ї години і до ранку це укриття використовується як укриття загального характеру. Чи можемо гарантувати, що у нас там безпека 200%,  що ніхто нічого собі не принесе? Тому про що говориться, що ділянки тіла мають бути максимально закриті і має бути одяг,  простий, не хімічний, тому що звідки ми знаємо, чи завтра ми почнемо горіти за три хвилини, чи ні, і чи припаяється це все до нас, до тіла дитини, оця хімічна речовина. А вже там в шортах вони, чи без шортів, чи взагалі, це відходить, чи шкільна форма на інший план», – розповіла Полякова.

За словами Полякової, школярів до навчання все ж було допущено.

«Сьогодні можна було зайти в шортах, але наступного дня я попросила всіх прийти вже в брюках», – розповіла Полякова.

Лише кілька учнів із батьками вирішили самостійно переодягнутися вдома.

Полякова визнала, що питання зовнішнього вигляду школярів піднімалося щороку, але цьогоріч вимоги стали суворішими. Директорка наголосила, що не шкодує про своє рішення: «Ну, може не так різко б сказала, що кругом написано, але, в принципі, підхід той самий залишився».

Її головний аргумент – в умовах війни питання безпеки дітей має бути важливішим за питання стилю чи зручності одягу.

Як відомо, керівниця столичного ліцею №109, яка не пустила до школи дітей у шортах, вже втретє подовжила свій лікарняний. Це блокує проведення службового розслідування, розпочатого міською владою Києва. Як інформує «Главком», про це повідомляє tsn.ua.

Після гучного скандалу, що набув широкого розголосу, директорка занедужала і перебуває на лікарняному, який вже двічі подовжувала, а зараз і втретє – до 26 вересня.

Нагадаємо, ранок 2 вересня, який почався з повітряної тривоги та звуків роботи ППО, для учнів столичної гімназії №109 та їхніх батьків ускладнився конфліктом із директоркою закладу. Керівниця гімназії на Печерську відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах. Обурені діями директорки батьки не тільки викликали поліцію, а й поскаржилися освітньому омбудсмену.

Київ освіта скандал діти

