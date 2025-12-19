Зимові канікули у школах Києва 2024-2025: стали відомі точні дати

У період канікул, за потреби, батьки можуть привести дитину до школи в першій половині дня

Заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, у якому працюють і зараз

Зимові канікули для столичних школярів розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 11 січня включно. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

«Четвертий навчальний рік в умовах повномасштабної війни був особливо складним з огляду на виклики. Водночас, попри всі труднощі, нам вдалося зберегти безперервний освітній процес і структуру навчального семестру. Тому зимові канікули відбуватимуться в заплановані терміни. У період канікул, за потреби, батьки можуть привести дитину до школи в першій половині дня: для учнів у закладах освіти організують позакласну роботу та знаннєві гуртки», – повідомив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА повідомив, що під час канікул міські установи проведуть низку заходів. Зокрема, Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка пропонує педагогічним колективам і вчителям тренінги з відновлення та збереження ментального здоров’я за програмою «Будьмо здорові!», методичний супровід щодо подолання освітніх втрат та курси підвищення кваліфікації.

Для отримання консультацій, напрацьованих Інститутом методичних матеріалів, проведення тренінгів, навчань тощо заявки необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected]

Заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, у якому працюють і зараз.

До слова, останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року. У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.