Скільки справ щодня відкриває поліція через булінг у школах: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Більша частина відкритих справ стосується булінгу малолітніми чи неповнолітніми дітьми
фото: L'Echo du Mardi

Понад 230 випадків булінгу у закладах освіти зафіксовано за 10 місяців 2025 року

234 адміністративні протоколи щодо булінгу у закладах освіти було складено цьогоріч в Україні. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких протоколів було 219. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Якщо враховувати лише навчальні місяці — січень-травень та вересень-жовтень – то середня кількість протоколів цьогоріч становить 33 на місяць. Для порівняння, у 2021 році таких справ було ще більше – 37 щомісяця, однак тоді значну частку порушень формували студенти та учні, які нині часто навчаються онлайн через війну.

Кількість справ за булінг в освіті
Кількість справ за булінг в освіті
фото: «Опендатабот»

Понад половину всіх протоколів – 132 або 56% – складено за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми (ч. 3 статті 173-4 КУпАП). Частка таких порушень залишилася незмінною порівняно з минулим роком, проте майже вдвічі більше, ніж до початку повномасштабної.

33 протоколи було складено за булінг, вчинений групою або повторно (ч. 2 та ч. 4 статті 173-4 КУпАП). Їхня частка фактично не змінюється вже кілька років і залишається на рівні 14-15%. Проте ці справи розглядають найгірше – лише половина дійшла до суду.

Справи про булінг в освіті
Справи про булінг в освіті
фото: «Опендатабот»

Водночас зафіксовано 56 порушень за цькування (ч. 1 статті 173-4) – це кожна п’ята справа про булінг. У порівнянні до 2021 ситуація покращилась: тоді частка таких справ сягнула 39%.

Наразі суди вже розглянули 76% справ щодо булінгу. Найкраща динаміка – за частиною, яка стосується відповідальності керівника закладу освіти за неповідомлення про факти булінгу (ч. 5 статті 173-4): у 85% випадків вже ухвалено рішення.

До слова, в одній із приватних шкіл Києва дитина постраждала від булінгу. Батькам вдалося виграти дві судові справи проти навчального закладу.

булінг діти школа

