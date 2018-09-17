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    У Києві з’явилася ще одна територія, де можна покататися на велосипеді

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    Облаштування велодоріжок у Пирогово - У Києві з’явилася ще одна територія, де можна покататися на велосипеді
    Фото: Київ - велосипедне місто
    Облаштування велодоріжок у Пирогово

    В етнографічному музеї у столиці облаштовують велодоріжки

    На території Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві почали облаштовувати велосипедну інфраструктуру. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ – велосипедне місто» у Facebook.

    «На більшості маршрутів етнографічного музею, у яких є асфальтове покриття, почали наносити велосипедну розмітку та облаштовувати односторонні, шириною 1,5 метри, велосипедні доріжки», - інформують у спільноті.

    Повідомляється, що партнером реалізації проекту облаштування велоінфраструктури на території музею є оператор велосипедного прокату Велократія.

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    У Києві з’явилася ще одна територія, де можна покататися на велосипеді
    У Києві з’явилася ще одна територія, де можна покататися на велосипеді

    До слова, роботодавців із офісами у Києві та містах-супутниках запрошують до 1 жовтня 2018 року подавати заявки на конкурс «Велопрацедавець року», який відзначає найбільш зручні для користувачів велосипеда офіси. Конкурс проходить вдев’яте. Церемонія нагородження його переможців відбудеться 18 жовтня в Американському домі у Києві.

    Нагадаємо також, що у Києві 15 серпня запустився громадський велопрокат.

    Кожен велосипед оснащений GPS, тож відомо, де він знаходяться, хто користувався ним востаннє і де його залишив. Щоб взяти велосипед в оренду, потрібно завантажити на телефон мобільний додаток Nextbike, далі - зареєструватися в ньому. І коли хочете проїхатися - підносите мобільний до QR-коду на велосипеді на пункті прокату, вибираєте абонемент і натискаєте на «Почати прокат».

    Коштуватиме такий прокат 30 грн за півгодини. Місячний абонемент - 199 гривень. А можна буде придбати і абонемент на сезон – за 599 гривень

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