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    У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)

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    Зухвалого водія вдалося затримати на Андріївському узвозі - У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)
    Зухвалого водія вдалося затримати на Андріївському узвозі
    фото: dtp.kiev.ua

    Автівка мчала бульваром Лесі Українки зі швидкістю близько 200 км/год

    Вулицями столиці чоловік гасав на позашляховику і викидав з вікна автівки гроші. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався у центрі Києва, у Печерському районі. Патрульні вирішили зупинити автомобіль Toyota Land Cruiser для перевірки, оскільки водій поводився на дорозі досить зухвало.

    Водій позашляховика проігнорував вимогу правоохоронців і натиснув на газ. Автівка мчала бульваром Лесі Українки зі швидкістю близько 200 км/год. Водій мчав на червоне світло, підрізав інші автівки, виїздив на зустрічну смугу. До переслідування залучили всі вільні екіпажі.

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    У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)
    У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)
    У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)
    У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)

    Водій-втікач зупинився біля Бессарабської площі, відчинив вікно автівки і кинув на дорогу в бік копів пачку іноземних банкнот, а потім знову продовжив втікати.

    Неадекватний водій здійснив зіткнення із поліцейським автомобілем Mitsubishi. Зухвалого водія вдалося затримати на Андріївському узвозі. В результаті погоні у поліції розбитий бампер, а у Toyota вм’ятина збоку на дверях.

    За попередньою інформацією, водій Toyota перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також з’ясувалося, що до цього випадку на чоловіка вже тричі оформлювали протоколи за кермування у стані алкогольного сп’яніння.

    Нагадаємо, у Києві чоловік на іномарці влаштував «розбірки» через світло фар.

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    Теги: Київ гроші водій автомобіль поліція чоловік Toyota
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    У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)