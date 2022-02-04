У столиці водій гасав містом і розкидав гроші з автівки (фото)

Автівка мчала бульваром Лесі Українки зі швидкістю близько 200 км/год

Вулицями столиці чоловік гасав на позашляховику і викидав з вікна автівки гроші. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався у центрі Києва, у Печерському районі. Патрульні вирішили зупинити автомобіль Toyota Land Cruiser для перевірки, оскільки водій поводився на дорозі досить зухвало.

Водій позашляховика проігнорував вимогу правоохоронців і натиснув на газ. Автівка мчала бульваром Лесі Українки зі швидкістю близько 200 км/год. Водій мчав на червоне світло, підрізав інші автівки, виїздив на зустрічну смугу. До переслідування залучили всі вільні екіпажі.

Водій-втікач зупинився біля Бессарабської площі, відчинив вікно автівки і кинув на дорогу в бік копів пачку іноземних банкнот, а потім знову продовжив втікати.

Неадекватний водій здійснив зіткнення із поліцейським автомобілем Mitsubishi. Зухвалого водія вдалося затримати на Андріївському узвозі. В результаті погоні у поліції розбитий бампер, а у Toyota вм’ятина збоку на дверях.

За попередньою інформацією, водій Toyota перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також з’ясувалося, що до цього випадку на чоловіка вже тричі оформлювали протоколи за кермування у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Києві чоловік на іномарці влаштував «розбірки» через світло фар.

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