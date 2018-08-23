Столична поліція перейшла на посилений режим служби



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З 22 серпня органи та підрозділи Національної поліції переведені на посилений варіант несення служби

До Дня Незалежності поліція переходить на посилений варіант несення служби. Про це глава Нацполіції Сергій Князєв заявив на оперативній нараді під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

З нагоди відзначення 27-ї річниці Незалежності України у столиці відбудеться низка святкових заходів. Зокрема, до 26 серпня функціонуватиме виставка військової техніки на Михайлівській площі у Києві. У День Незалежності заходи розпочнуться з 08.30 і пройдуть у центральній частині столиці.

Князєв зазначив, що з 22 серпня органи та підрозділи Національної поліції переведені на посилений варіант несення служби. Охорону публічного порядку і безпеки громадян у День Незалежності на території Києва забезпечуватимуть різні підрозділи поліції.

На вулицях працюватимуть патрульні екіпажі, кінна поліція, а також підрозділи превентивної комунікації – так звана «поліція діалогу». До несення служби на вулицях разом з поліцейськими залучатимуть військовослужбовців Національної гвардії України.

Глава Нацполіції повідомив, що задля безпеки учасників святкових заходів у столиці буде частково обмежено рух автотранспорту. Проте поліцейські забезпечать безперебійну роботу транспорту, а також посилять безпеку на станціях метрополітену.

«Забезпечуємо безперебійний рух транспорту, рух населення. Посилили наряди у метро, а також у місцях скупчення населення, на зупинках, входах – виходах з логістичних центрів, а також присутність поліції охорони в торгових закладах, місцях масового перебування громадян», – зазначив Князєв, додавши, що правоохоронці забезпечать супровід транспорту, яким пересуватимуться організовані групи учасників заходів.

Глава Нацполіції запевнив громадян, що вони можуть почуватися у безпеці, відзначаючи День Незалежності. Водночас він закликав із розумінням поставитися до роботи поліцейських на фільтраційних пунктах, оскільки такі заходи мають на меті забезпечити безпеку всіх учасників урочистостей.

«Киянам та гостям можу порекомендувати почувати себе у безпеці, бути вільними, але не забувати, що поряд з ними також люди. Будьте чемними один до одного, а поліція буде вести себе відповідно. Фільтраційні заходи біля стадіонів, концертних майданчиків – це звичайна поліцейська робота», – підкреслив Князєв.

Як повідомляв «Главком», у Києві ввечері 22 серпня пройшла генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня на честь 27-ї річниці Незалежності України.

У параді брали участь представники різних силових структур України, а також іноземних армій.

Хрещатиком проїхала військова техніка, а у небі свою могутність продемонструвала українська авіація.

На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

Дивіться фоторепортаж «Главкома».