У Києво-Могилянській Академії відбулася церемонія посвяти в студенти правничого факультету (фото)

Мер Кличко привітав студентів із вступом

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в урочистій церемонії посвяти в студенти на правничому факультеті Національного університету «Києво-Могилянська академія». Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

«Сьогодні у вас розпочинається новий, дуже цікавий етап у житті. Ваш шлях до професії, до своєї улюбленої справи, шлях до мрії. Ви знаєте, як би просто це не звучало: дуже важливо в житті – мріяти. А щоб мрія стала реальністю треба вірити в себе, вчитися, наполегливо працювати і ніколи не опускати рук. Я, як ніхто знаю: будь-яку мрію можна втілити. Бо немає нічого неможливого», – звернувся до студентів Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що в житті будуть і моменти викликів. Не все буде просто, але ці моменти важливо використати, як нові можливості – можливості для розвитку, для нових ідей, роботи над собою.

«Вам поталанило – ви вступили до найстарішого, авторитетного університету України. Університету з традиціями і славною історією. Водночас, це – один з наймолодших, найбільш інноваційних і новаторських університетів країни. Цього року відзначаємо 30-річчя відновлення Києво-Могилянської академії. Студенти Могилянки завжди були і є з активною громадянською позицією. Тут завжди навчалася молодь з цінностями, проукраїнською позицією і бійцівським характером. Багато могилянців брали участь у Помаранчевій Революції та Революції Гідності. Долучалися до змін і перетворень у країні. А в умовах, коли ми будуємо демократичну правову державу особливо важливою є професія, яку ви обрали», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що цього року факультету правничих наук НаУКМА виповнюється 25 років, і він є доволі молодим. При цьому став однією з найкращих вітчизняних правничих шкіл. Виборовши першість у різноманітних рейтингах, зокрема, що важливо, – у рейтингу працедавців.

«Тож, я переконаний, у вас сьогодні є всі умови для великого майбутнього. Скористайтеся ними. Вчіться, вдосконалюйтесь, критично мисліть. Будуйте амбітні плани і втілюйте їх. Бо саме від вас залежить, якими будуть наше місто і наша країна. Іще раз зі святом. Успіхів вам. Вірте в себе. Вірте в Україну», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко анонсував відкриття нової школи в Солом‘янському районі столиці.