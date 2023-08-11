У Києво-Печерській лаврі забарикадувалися сторонні особи

Доступ до Нижньої лаври для відвідувачів буде відкритий тоді, коли усі об'єкти повністю будуть повернуті у користування заповідника

Невідомі особи чинили спротив комісії Мінкульту

На території Києво-Печерської лаври в кількох приміщеннях забарикадувалися сторонні особи. Про це повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника Максим Остапенко.

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За його словами, станом на сьогодні щонайменше у трьох будівлях на території Лаври перебувають сторонні особи, які не є ані ченцями, ані вірянами. З допомогою правоохоронців адміністрація хоче припинити їхнє перебування на території заповідника.

«Мова йде про те, що в приміщеннях, які не використовуються для релігійних потреб (готелі, об'єкти харчування, торговельні точки, виробничі об'єкти), продовжують знаходитися невідомі особи – не ченці монастиря, які не є членами релігійної громади монастиря. Щонайменше у трьох об'єктах вони забарикадувалися, ми сподіваємося, що з часом поліція повністю відновить користування цими об'єктами», – розповів він.

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Доступ до Нижньої лаври для відвідувачів, уточнив Остапенко, буде відкритий тоді, коли об'єкти повністю будуть повернуті у користування заповідника.

Остапенко додав, що такі дії є системною тактикою провокаторів, які перешкоджають процесу повернення майна Лаври державі. Тож зараз заповідник за сприяння правоохоронців хоче «повністю припинити перебування там сторонніх осіб і державні об'єкти повернути в користування заповідника».

Доступ же для монахів, ченців і персоналу Лаври повністю відкритий.

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату зобов’язана повернути заповіднику Києво-Печерській лаврі майно Нижньої лаври. Таке рішення ухвалив суд.

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Правоохоронці продовжують виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Для відвідувачів від 11 серпня тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Лаври.