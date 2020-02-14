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    У київській маршрутці пасажири відлупцювали крадія (відео)

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    Крадія побили і випхали з маршрутки - У київській маршрутці пасажири відлупцювали крадія (відео)
    Крадія побили і випхали з маршрутки
    Фото: скріншот відео

    Грабіжника зловили «на гарячому» у маршрутці

    Сьогодні, 14 лютого, у столичній маршрутці пасажири зловили крадія.

    Це сталося у маршрутному автобусі №401 (залізничний вокзал «Південний» - вулиця Чорнобильська).

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у маршрутці молодики зловили крадія, який заліз до сумки жінки та викрав у неї мобільний телефон.

    «Добряче відлупцювавши, негідника відпустили», - йдеться в повідомленні.

    Також оприлюднено відео, як пасажири розібралися з крадієм.

    У коментарях під дописом кияни підтримують такий самосуд.

    Повідомляють, що на цьому маршруті кишенькові крадії постійно «працюють». «На 401 карманників по 2-3 шт на рейс, і водії їх явно всіх знають!» - пише одна з користувачок соцмережі.

    До слова, на Троєщині оперативники затримали грабіжників, які за допомогою альпіністського спорядження та віджиму вікна проникли до квартири на дев'ятому поверсі і пограбували.

    Київ громадський транспорт пограбування злочин злочинець
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