У київській маршрутці пасажири відлупцювали крадія (відео)



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Крадія побили і випхали з маршрутки Фото: скріншот відео

Грабіжника зловили «на гарячому» у маршрутці

Сьогодні, 14 лютого, у столичній маршрутці пасажири зловили крадія.

Це сталося у маршрутному автобусі №401 (залізничний вокзал «Південний» - вулиця Чорнобильська).

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у маршрутці молодики зловили крадія, який заліз до сумки жінки та викрав у неї мобільний телефон.

«Добряче відлупцювавши, негідника відпустили», - йдеться в повідомленні.

Також оприлюднено відео, як пасажири розібралися з крадієм.

У коментарях під дописом кияни підтримують такий самосуд.

Повідомляють, що на цьому маршруті кишенькові крадії постійно «працюють». «На 401 карманників по 2-3 шт на рейс, і водії їх явно всіх знають!» - пише одна з користувачок соцмережі.

До слова, на Троєщині оперативники затримали грабіжників, які за допомогою альпіністського спорядження та віджиму вікна проникли до квартири на дев'ятому поверсі і пограбували.