У київській маршрутці пасажири відлупцювали крадія (відео)
Грабіжника зловили «на гарячому» у маршрутці
Сьогодні, 14 лютого, у столичній маршрутці пасажири зловили крадія.
Це сталося у маршрутному автобусі №401 (залізничний вокзал «Південний» - вулиця Чорнобильська).
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у маршрутці молодики зловили крадія, який заліз до сумки жінки та викрав у неї мобільний телефон.
«Добряче відлупцювавши, негідника відпустили», - йдеться в повідомленні.
Також оприлюднено відео, як пасажири розібралися з крадієм.
У коментарях під дописом кияни підтримують такий самосуд.
Повідомляють, що на цьому маршруті кишенькові крадії постійно «працюють». «На 401 карманників по 2-3 шт на рейс, і водії їх явно всіх знають!» - пише одна з користувачок соцмережі.
До слова, на Троєщині оперативники затримали грабіжників, які за допомогою альпіністського спорядження та віджиму вікна проникли до квартири на дев'ятому поверсі і пограбували.