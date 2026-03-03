Головна Київ Новини
У київському метро пасажири влаштували бійку біля ескалатора (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У київському метро пасажири влаштували бійку біля ескалатора (відео)
Пасажирам, які спускалися ескалатором, доводилося обходити чоловіків, що чубилися на підлозі
Поліція Київського метрополітену підтвердила, що між пасажирами виник конфлікт, який переріс в бійку

У київській підземці на станції «Хрещатик» стався конфлікт між пасажирами. На відео, що шириться мережею, видно, як біля ескалаторів зчепилися компанії молодих людей. Поки двоє учасників бійки з’ясовували стосунки просто на підлозі, інші намагалися їх розборонити або ж втрутитися у сутичку. Про це повідомляє «Главком».

Пасажирам, які спускалися ескалатором, доводилося обходити чоловіків, що чубилися на підлозі.

У поліції Київського метрополітену підтвердили, що між пасажирами виник конфлікт, який переріс в бійку. «По даній події відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 ККУ. Проводиться перевірка, встановлюються всі учасники», – розповіли Тсн.ua у поліції Київського метрополітену.

Поліція нагадує, що хуліганство є грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке карається:

  • штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • пробаційним наглядом на строк до п’яти років;
  • обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі комунальне підприємство «Київпастранс» починає поступове відновлення роботи електротранспорту на лівому березі столиці та маршрутів, що з’єднують обидва береги міста. Завтра, 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом та відповідно до планового випуску, а дублюючі автобуси будуть скасовані.

