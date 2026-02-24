Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ
фото: Reuters

Сполучені Штати Америки наполягають на угоді між Україною та Росією до того, як країна відзначатиме 250-ту річницю незалежності 4 липня

Адміністрація Дональда Трампа визначила часовий орієнтир для припинення бойових дій в Україні. Білий дім поставив за мету досягти мирної угоди між Києвом та Москвою до 4 липня 2026 року – дня, коли США святкуватимуть 250-річчя своєї незалежності. Про це повідомляє агенція Bloomberg, інформує «Главком».

Як зазначає видання, США наполягають на угоді між Україною та Росією до того, як президент Дональд Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня.

«США наполягають на угоді до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий досягти угоди», – пише видання.

Трамп прагне використати ювілейну дату як платформу для оголошення про свою найбільшу дипломатичну перемогу.

І для досягнення цієї мети Білий дім розглядає як важелі військової допомоги для Києва, так і санкційний тиск на Москву, щоб змусити сторони до компромісу.

«Переговори вже кілька разів перевищили терміни, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями», – зазначають оглядачі видання.

Нагадаємо, Трамп хоче перетворити завершення війни на глобальну медіаподію, яка б підкреслила його роль як головного миротворця світу. Він хоче організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією.

Зеленський заявив CNN, що Україна готова заморозити війну на нинішніх лініях фронту. Але він сказав, що українські військові не виведуть війська з районів східної Донецької області, які все ще перебувають під їхнім контролем.

Читайте також:

Теги: росія Київ США Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський очікує повноцінну доповідь за підсумками перемовин в Абу-Дабі
Президент назвав місце майбутніх мирних перемовин
5 лютого, 20:36
У Лос-Анджелесі розпочався судовий процес щодо залежності від Instagram та YouTube
У США стартує судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube
9 лютого, 16:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 лютого, 18:37
Картопля у мережі «Сільпо»
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
27 сiчня, 18:33
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
Будівництво метро на Винаградар
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
10 лютого, 11:21
Елітні квадратні метри шукають свого власника з вересня 2025 року
170 млн грн за пентхаус на Оболоні: чому елітне житло не знаходить покупця (фото)
12 лютого, 11:41
На Росію може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна Росії з футболу хоче зіграти товариський матч з однією з найбідніших країн світу
20 лютого, 14:51
«Іскандер-М» є надзвичайно небезпечним типом озброєння
Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)
Вчора, 23:43

Політика

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua