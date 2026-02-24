Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg

Сполучені Штати Америки наполягають на угоді між Україною та Росією до того, як країна відзначатиме 250-ту річницю незалежності 4 липня

Адміністрація Дональда Трампа визначила часовий орієнтир для припинення бойових дій в Україні. Білий дім поставив за мету досягти мирної угоди між Києвом та Москвою до 4 липня 2026 року – дня, коли США святкуватимуть 250-річчя своєї незалежності. Про це повідомляє агенція Bloomberg, інформує «Главком».

Як зазначає видання, США наполягають на угоді між Україною та Росією до того, як президент Дональд Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня.

«США наполягають на угоді до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий досягти угоди», – пише видання.

Трамп прагне використати ювілейну дату як платформу для оголошення про свою найбільшу дипломатичну перемогу.

І для досягнення цієї мети Білий дім розглядає як важелі військової допомоги для Києва, так і санкційний тиск на Москву, щоб змусити сторони до компромісу.

«Переговори вже кілька разів перевищили терміни, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями», – зазначають оглядачі видання.

Нагадаємо, Трамп хоче перетворити завершення війни на глобальну медіаподію, яка б підкреслила його роль як головного миротворця світу. Він хоче організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією.

Зеленський заявив CNN, що Україна готова заморозити війну на нинішніх лініях фронту. Але він сказав, що українські військові не виведуть війська з районів східної Донецької області, які все ще перебувають під їхнім контролем.