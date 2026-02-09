На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на камери (відео)

Mercedes виїхав на червоне світло, а водій Dacia розпочав рух на жовте

Сьогодні, 9 лютого 2026 року, на перехресті вулиць Сержа Лифаря та Крайньої сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mercedes та Dacia. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Патрульні поліцейські, які оперативно прибули на місце події, з'ясували, що причиною зіткнення стала необачність обох водіїв. За попередньою інформацією, керманичі намагалися перетнути перехрестя на заборонні сигнали світлофора: Mercedes виїхав на червоне світло, а водій Dacia розпочав рух на жовте.

Внаслідок потужного удару мікроавтобус Mercedes перекинувся на бік. Під час інциденту ніхто з учасників руху не постраждав, проте автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Інспектори патрульної поліції склали на обох водіїв адміністративні протоколи за статтею 124 КУпАП, що стосується порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії.

Наразі всі матеріали справи готуються для передачі до суду, який і ухвалить остаточне рішення щодо відповідальності сторін. Правоохоронці вкотре нагадують, що дотримання сигналів світлофора є обов’язковим, а поспіх на дорозі може призвести до небезпечних або навіть трагічних наслідків.

Нагадаємо, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. За 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми.

До слова, 6 дютого на автошляху Київ-Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох мікроавтобусів, яка призвела до людських жертв. Внаслідок зіткнення транспортних засобів на місці загинула жінка 1967 року народження. Ще двоє людей отримали серйозні травми та опинилися заблокованими всередині понівечених салонів.