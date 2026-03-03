Головна Київ Новини
Підрив гранати в хостелі у центрі Києва: нападнику загрожує 15 років в'язниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підрив гранати в хостелі у центрі Києва: нападнику загрожує 15 років в'язниці
Наслідки вибуху гранати у хостелі у центрі Києва
фото: Національна поліція України/Facebook

Вибух у приміщенні хостела в центрі Києва стався в ніч із 8 на 9 січня під час масованого обстрілу столиці

У Києві перед судом постане 27-річний чоловік, якого обвинувачують у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами після вибуху гранати в хостелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

«Слідчі Шевченківського управління поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на умисне вбивство сусіда по кімнаті та незаконному поводженні з боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що подія сталася в ніч із 8 на 9 січня під час масованого обстрілу столиці. До правоохоронців надійшло повідомлення про вибух у приміщенні хостела в центрі Києва. На місці працювали слідчо-оперативна група, спецпризначенці та вибухотехніки.

27-річний чоловік обвинувачується у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами
27-річний чоловік обвинувачується у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами
фото: Національна поліція України/Facebook

«Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями закладу стався конфлікт. Чоловіки нещодавно приїхали до столиці, разом вживали алкогольні напої, після чого посварилися. Тоді один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав: 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті», – зазначили у поліції Києва.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо замаху на умисне вбивство та незаконного поводження зі зброєю і боєприпасами. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на столичній Оболоні затримали 29-річного чоловіка, який під час конфлікту в гостях підірвав бойову гранату. Внаслідок інциденту одна людина загинула на місці, ще двоє, включно із самим підривником, отримали поранення. За попередніми даними правоохоронців, 29-річний військовослужбовець, який перебуває у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ), прийшов у гості до товариша. У квартирі перебувала компанія з семи осіб, які розпивали спиртні напої.

Також повідомлялося, що у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.

