На лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси: перелік маршрутів

Завтра, 4 березня, дублюючі автобуси будуть скасовані

У зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі комунальне підприємство «Київпастранс» починає поступове відновлення роботи електротранспорту на лівому березі столиці та маршрутів, що з’єднують обидва береги міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Сьогодні, 3 березня, частково відновлюють роботу:

трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

дублюючі автобуси 3 березня ще лишаються на лініях.

Завтра, 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом та відповідно до планового випуску, а дублюючі автобуси будуть скасовані.

«Про подальші зміни в роботі пасажирського транспорту повідомлятимемо додатково», – пообіцяли у департаменті.

Нагадаємо, 25 лютого «Київпастранс» почав часткове відновлення роботи електротранспорту на правому березі столиці. У Департаменті зазначали, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури. Роботу електротранспорту відновлюють з урахуванням рішень енергетиків і технічних можливостей мережі.

Як повідомлялося, після обстрілу 9 січня через складну ситуацію в енергосистемі Києва електротранспорт на лівому березі міста тимчасово припинив роботу. Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублювали автобуси.