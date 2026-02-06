Головна Київ Новини
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без опалення

Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ-4 внаслідок російських обстрілів, Дарницький та Дніпровський райони столиці частково переходять на дистанційне навчання. Про це повідомляють заступник голови КМДА Валентин Мондриївський та голова Дарницької РВА Олександр Ковтунов, передає «Главком».

За словами Мондріївського, близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без опалення.

Масштаб проблеми та терміни відновлення

За попередніми прогнозами фахівців, на відновлення системи теплопостачання знадобиться щонайменше два місяці. Щоб запобігти замерзанню систем, у багатьох закладах освіти вже злили воду з мереж опалення.

Загалом у Києві через січневі обстріли без тепла залишаються 153 будівлі закладів освіти (15% від загальної кількості). Найскладніша ситуація – у Дарницькому та Дніпровському районах.

Як працюватимуть школи та дитсадки у Дарницькому районі

Оскільки перебування дітей у неопалюваних приміщеннях неможливе, запроваджено наступні зміни: ті садочки, де немає тепла, тимчасово припиняють роботу. Проте дітей забезпечать місцями в інших закладах району, які продовжують функціонувати.

Працюючі садочки: 

  • ЗДО № 59 просп. Бажана, 7-А
  • ЗДО № 99 пров. Поліський, 5/1
  • ЗДО № 133 вул. Харківське шосе, 55-Б
  • ЗДО № 138 вул. Ревуцького, 7-Б
  • ЗДО № 148 вул. Вереснева, 5-А
  • ЗДО № 240 вул. Тростянецька, 8-Г
  • ЗДО № 248 вул. Тростянецька, 8-А
  • ЗДО № 250 вул. Братства тарасівців, 6-А
  • ЗДО № 256 вул. Афанасьєва, 10
  • ЗДО № 275 вул. Ялтинська, 10/14
  • ЗДО № 290 вул. Ревуцького, 19-А
  • ЗДО № 345 вул. Санаторна, 9-А
  • ЗДО № 367 вул. Санаторна, 5-А
  • ЗДО № 385 вул. Гаспринського, 5
  • ЗДО № 620 вул. Шевельова, 61
  • ЗДО № 634 вул. Шевельова, 63
  • ЗДО № 652 вул. Бориспільська, 28/1
  • ЗДО № 678 вул. П. Петриченка, 77
  • ЗДО № 696 просп. Бажана, 9-Є
  • ЗДО № 706 вул. Литвинського, 21
  • ЗДО № 741 просп. Бажана, 7-Є
  • ЗДО № 773 вул. Вербицького, 17-Б
  • ЗДО № 774 вул. Вербицького, 9-В
  • ЗДО № 787 вул. Сімферопольська, 6
  • ЗДО № 779 вул. Тростянецька, 7-Б
  • ЗДО № 800 вул. Тростянецька, 3-А
  • ЗДО № 805 вул. Антіпова, 12

Школи, які продовжують працювати у звичайному режимі

  • Ліцей № 105 вул. Сімферопольська, 10
  • Ліцей № 127 вул. Ялтинська, 13
  • Ліцей № 160 вул. Литвинського, 45
  • ЗЗСО № 217 пров. Поліський, 9
  • Ліцей № 237 вул. Вербицького, 28-Г
  • Ліцей № 255 вул. Вербицького, 26-В
  • Ліцей № 261 вул. Вербицького, 7
  • Ліцей № 266 вул. Вербицького, 14-Г
  • Ліцей № 267 вул. Вербицького, 7-А
  • Ліцей № 274 вул. Харківське шосе, 168-І
  • ЗЗСО № 284 вул. Тростянецька, 7-Г
  • Ліцей № 289 вул. Антіпова, 14
  • Ліцей № 290 вул. Ревуцького, 13-А
  • Ліцей № 291 вул. Тростянецька, 19
  • Ліцей № 302 вул. Братства тарасівців, 8-А
  • Спеціальна школа І-ІІ ступенів № 12 вул. Харківське шосе, 121/3
  • Дитячо-юнацький центр вул. Афанасьєва, 14
  • Центр технічної творчості молоді вул. Пасхаліна, 15

Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло. У КМДА наголошують, що для дистанційного навчання критично важливою є стабільна електроенергія, тому влада веде перемовини з ДТЕК щодо лояльних графіків відключень для цих мікрорайонів.

Для довідок батьки можуть звертатися до Управління освіти Дарницького району за телефонами:

  • Семенко Ольга Володимирівна (дошкільна освіта) 563 16 94
  • Тоскучова Наталія Анатоліївна (загальна середня освіта) 564 13 29
  • Скрипник Наталія Миколаївна (загальна середня освіта) 564 12 31

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ. У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

