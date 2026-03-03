Командир взводу привласнив техніку, яка мала захищати небо Київщини: деталі від ДБР

Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі

На Київщині працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили командира взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, який привласнив техніку, що використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР.

«Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Серед привласненого – стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога», – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі фото: Державне бюро розслідувань

Наразі військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру командувачу логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області. Їм інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Раніше Офіс генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.







