Компенсація витрат на генератори та сонячні панелі: як киянам подати заявку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Місто компенсує до 75% вартості генераторів, сонячних зарядних станцій та інверторів для багатоквартирних будинків
фото: glavcom.ua

Малозабезпечені містяни та внутрішні переселенці(ВПО) можуть також отримати додаткову матеріальну допомогу від міста

Кияни можуть отримати компенсацію витрат на генератори та сонячні панелі. Нині діє декілька програм підтримки. Заявки можна подати через Портал послуг. Про це повідомляє «Київ Цифровий», інформує «Главком».

СвітлоДім – урядова програма, за якою можна отримати кошти на генератори, акумулятори, інвертори або сонячні панелі для будинку. Заявки приймають від ОСББ, управителів і житлових кооперативів. Після перевірки компенсація надходить за 48 годин. Подати заявку можна за посиланням.

Компенсація витрат на генератор: Місто компенсує до 75% вартості генераторів, сонячних зарядних станцій та інверторів для багатоквартирних будинків. На Порталі послуг можна розрахувати суму компенсації та одразу подати заяву.

Допомога малозабезпеченим: Малозабезпечені містяни та внутрішні переселенці(ВПО) можуть отримати додаткову матеріальну допомогу від міста. Заява подається у ЦНАПі або на Порталі послуг за посиланням. Кошти стануть у пригоді, щоб придбати акумуляторні лампи, обігрівачі, їжу, ліки, що необхідні у скрутній ситуації.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій, за 2,5 тижні 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн на фінансування автономного енергоживлення. Найбільший попит на програму мають будинки з більшою кількістю поверхів та, відповідно, вищим енергоспоживанням та потребою в автономному живленні.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення.

Також з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

