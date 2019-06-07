У Кличка назвали кількість проєктів-переможців Громадського бюджету



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Найбільше голосів кияни віддали за проєкти у галузі «Освіта» – 53%

За результатами голосування за проєкти Громадського бюджету-4 перемогли 558 проєктів. Загалом проголосували 191 712 осіб, які віддали 654 651 голос. Найбільше голосів було віддано в останній день голосування – 49 417 голосів від 13 393 киян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Це рекордна кількість переможців. Остаточні результати голосування і затвердження списку проєктів-переможців буде оголошено на урочистому засіданні Громадської бюджетної комісії після розгляду скарг. Цього ж дня затверджений ГБК список проєктів-переможців публікується в електронній системі та направляється до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для включення до бюджету міста на наступний бюджетний рік», – розповів Поворозник.

За його словами, найбільше голосів кияни віддали за проєкти у галузі «Освіта» – 53%.

«Далі за популярністю йдуть «Спорт» – 12%, «Культура, туризм» – 9%, «Комунальне господарство, енергозбереження» – 5%, «Публічний простір» – 4%, «Охорона здоров'я» – 3%, «Безпека» – 3%, «Громадянське суспільство» – 3%, «Соціальний захист» – 2%, , «Екологія» – 2%, «Інше» – 1%, «Дороги, транспорт» – 1%, «IT (інформаційні технології)» – 1%», – зазначив Поворозник та нагадав, що до голосування в ГБ-4 допущено 1578 громадських проєктів з різних сфер розвитку Києва від 632 команд.

Раніше повідомлялося, що, за попередніми даними, перемогли 559 проєктів Громадського бюджету-2020.