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    У Кличка розповіли, скільки за рік відремонтували ліфтів

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    У столиці відремонтували ліфти із найбільш зношеним обладнанням - У Кличка розповіли, скільки за рік відремонтували ліфтів
    У столиці відремонтували ліфти із найбільш зношеним обладнанням

    У столиці триває модернізація житлової інфраструктури

    У 2019 році у Києві капітально відремонтували та замінили 426 ліфтів із найбільш зношеним та аварійним обладнанням. Також комунальні служби виконали капітальний ремонт понад 300 спортивних і 144 дитячих майданчиків. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

    За його словами, також у столичних дворах відремонтували та замінили 306  спортивних майданчиків, зокрема, встановили 283 workout-комплекси, відремонтували 144 дитячих майданчиків.

    «Місто не припиняє модернізацію житлової інфраструктури, допомагає мешканцям багатоповерхових будинків ремонтувати найбільш дороговартісні елементи в будинку. Наприклад, заміна ліфта може коштувати кількасот тисяч гривень залежно від комплектації та виду обладнання. А ліфтове господарство міста, що налічує понад 20 тисяч підйомників, потребує оновлення. Адже це, насамперед, безпека і комфорт людей. Наприклад, цього року відремонтували вантажний ліфт на вулиці Грозненській, що пропрацював більше 30 років, але, як часто нам скаржаться мешканці, більше простоював, ніж слугував», – пояснив Пантелеєв.

    Також заступник голови повідомив, що у поточному році також у столиці відремонтували внутрішні мережі у 214 будинках та покрівлі в 146 багатоповерхівках.

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