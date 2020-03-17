  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві припиняється кільцевий рух міської електрички

    • Розсилка
    У Києві припиняється кільцевий рух міської електрички

    Планується перехід на «човниковий» рух електропоїздів

    З 18 березня у Києві тимчасово відміняється кільцевий рух міської електрички і буде запроваджено «човниковий» рух електропоїздів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    «У зв’язку із технічною несправністю вагонів і недостатньою кількістю справних електропоїздів з 18 березня 2020 р. тимчасово відміняється кільцевий рух міської електрички у напрямках Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця) і Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця) і планується перехід на «човниковий» рух електропоїздів на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і від ст. Почайна до з.п. Троєщина», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що «човникове» курсування відбуватиметься у годину пік.

    «Про встановлення тимчасового «човникового» руху електропоїздів на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і у зворотньому напрямку, а також розклад їх руху буде повідомлено додатково. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - додали у Київпастрансі.

    Як повідомлялося, 16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Попри це рішення, станом на ранок 17 березня, київський метрополітен працює у звичайному режимі.

    Але вже сьогодні, 17 березня, можуть бути внесені зміни у роботу київського метро.

    Читайте також: 
    Київ громадський транспорт метро потяг Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ