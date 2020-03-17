У Києві припиняється кільцевий рух міської електрички



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планується перехід на «човниковий» рух електропоїздів

З 18 березня у Києві тимчасово відміняється кільцевий рух міської електрички і буде запроваджено «човниковий» рух електропоїздів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«У зв’язку із технічною несправністю вагонів і недостатньою кількістю справних електропоїздів з 18 березня 2020 р. тимчасово відміняється кільцевий рух міської електрички у напрямках Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця) і Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця) і планується перехід на «човниковий» рух електропоїздів на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і від ст. Почайна до з.п. Троєщина», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «човникове» курсування відбуватиметься у годину пік.

«Про встановлення тимчасового «човникового» руху електропоїздів на дільниці від з.п. Троєщина до ст. Почайна і у зворотньому напрямку, а також розклад їх руху буде повідомлено додатково. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - додали у Київпастрансі.

Попри це рішення, станом на ранок 17 березня, київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Але вже сьогодні, 17 березня, можуть бути внесені зміни у роботу київського метро.