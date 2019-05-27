У Кличка вирішили посилити боротьбу з корупцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посилюються існуючі антикорупційні заходи і вводяться додаткові

У Київській міській держадміністрації відповідним розпорядженням затвердили Антикорупційну програму КМДА на 2019-2020 роки. Як повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, розроблена вона на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

«Ми не лише посилюємо вже існуючі заходи, а й застосовуємо додаткові для ефективного й дієвого запобігання корупції в усіх сферах діяльності – як самої столичної держадміністрації, так і районних державних адміністрацій. Відтепер керівники структурних підрозділів КМДА та голови РДА зобов’язані щоквартально до 15 числа наступного місяця звітувати про стан виконання цієї програми. Адже виконання програми перебуватиме під особистим контролем Київського міського голови», – наголосив Загуменний.

За його інформацією, у програмі є п’ять розділів, що регламентують:

засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їхньої реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

оцінка корупційних ризиків, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їхні виконання, строки та необхідні ресурси;

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичності перегляду Антикорупційної програми.

Під час ідентифікації корупційних ризиків вивчали та аналізували відповідні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, здійснені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2018 рік, актив планових та позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування із фізичними та юридичними особами).

За результатами цієї оцінки підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності КМДА, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення.

Антикорупційну програму буде направлено на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.