Кличко показав, як дізнатися про рівень забруднення повітря у Києві (відео)



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Моніторинг якості повітря в Києві здійснюється щоденно

Фахівці Kyiv Smart City запустили платформу моніторингу якості повітря в столиці

Тепер в режимі онлайн можна дізнатися про те, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Києва, як коливається кількість шкідливих речовин в залежності від напрямку вітру та погодних умов.

Все це можна відслідковувати за допомогою платформи моніторингу якості повітря. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео, що демонструє, як працює ця система.

«Нещодавно фахівці Kyiv Smart City запустили платформу моніторингу якості повітря в столиці. Цей сервіс доступний на порталі. Інформація про якість повітря відображена на інтерактивній мапі і постійно оновлюється», - написав мер столиці.

За його словами, фахівці моніторять ситуацію і фіксують дані на 10 локаціях в усіх районах столиці, у майбутньому мережу незалежних вимірювальних станцій розширять.

«Забір повітря здійснюється щоденно. Аналізують його за 8 показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура повітря, вологість, атмосферний тиск. Цим сервісом також можуть користуватися контролюючі органи, що опікуються екологічною ситуацією у місті», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, вранці 6 вересня мешканці Позняків скаржилися, що масив затягло димом.