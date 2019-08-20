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    Суспільство

    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019

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    Найкращим цього року став Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО 183.5 - ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    Найкращим цього року став Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО 183.5

    У першу п'ятірку потрапили три київські школи, одна львівська та дніпровська

    В Україні до ТОП-100 кращих шкіл потрапили навчальні заклади Львова, Києва, Харкова і Дніпра.

    Про це йдеться на порталі Освіта.ua, що склала рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

    Зазначається, що укладачі враховували середній бал ЗНО учнів та кількість складених тестів на школу.

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    У першу п'ятірку потрапили три київські школи, одна львівська та дніпровська.

    Найкращим став Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка із середнім балом ЗНО 183.5.

    Друге місце посів Київський ліцей «Інтелект» із середнім балом тесту 187.7.

    І на третє місце цього року потрапив Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва.

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    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019
    ТОП-100 найкращих шкіл України. Рейтинг за результатами ЗНО-2019

    Як повідомлялося, українські школярі з 1 вересня вивчатимуть новий предмет. 

    До слова, школярка із Харкова отримала на ЗНО максимальні 200 балів аж з трьох предметів.

    Нагадаємо,  Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до вишів, з семи до п‘яти з 2020 року.

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