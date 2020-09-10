У КМДА пояснили причину термінової виписки пацієнтів зі столичної лікарні №8



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Керівництво лікарні №8 було попереджене за декілька днів до прийому хворих з коронавірусом

«Ми за кілька днів попередили керівництво лікарні №8», – заступниця директора Департаменту охорони здоров’я КМДА

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська прокоментувала скандал, який стався в столичній лікарні №8 через те, що пацієнтів, які не хворі на коронавірус, просили звільнити ліжка та виписатись. Про це чиновниця розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Справа у тому, що лікарня №8 ще у березні була визначена лікарнею другої хвилі для надання допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією. Поки лікарні першої хвилі приймали пацієнтів, була достатня кількість ліжок, ця лікарня працювала у звичному режимі, тобто здійснювала ургентну шпиталізацію пацієнтів. Між тим, керівництво лікарні №8 було попереджене за декілька днів до прийому хворих з коронавірусом, що лікарня готується до перепрофілювання. Звичайно, їм потрібно було частину пацієнтів, які завершували лікування, виписати. Іншу частину перевести до інших закладів охорони здоров’я», – зазначила Зборомирська.

Крім того, чиновниця додала, що ситуація залежала від організаційних моментів та дій керівництва лікарні. До слова, Зборомирська прокоментувала запис розмови між сімейним лікарем і диспетчером швидкої допомоги про те, що у лікарнях на Київщині не вистачає місць.

«Медики з області по допомогу не звертаються. До київських лікарень шпиталізуються пацієнти, які на момент госпіталізації перебувають на території міста Києва, а це не тільки кияни. Лікарні отримують фінансування за кожного пролікованого пацієнта через Національну службу здоров’я України», – зазначила чиновниця.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, станом на 9 вересня у стаціонарах столичних медзакладів перебували 913 хворих на коронавірус. 158 пацієнтів - у важкому стані. Місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Загалом таких пацієнтів сьогодні лікують у 16 медзакладах столиці. Це – майже 2000 ліжок. Заповнені з них 50% місць.

Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі.