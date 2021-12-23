У квартирі під Києвом бабуся півтори доби пролежала на підлозі без води та їжі

Жінці стало зле і вона не могла самостійно підвестися

Правоохоронці Вишгородського району врятували хвору бабусю, яка понад півтори доби пролежала на підлозі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, увечері до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його бабуся не виходить на зв'язок, а він не може потрапити до квартири.

За вказаною адресою прибули співробітники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції.

Поспілкувавшись із онуком жінки на місці, поліцейські зрозуміли, що чекати службу, яка б відчинила двері, не було часу. Не гаючи ані хвилини, правоохоронці відчинили вікно та потрапили до квартири. Там вони побачили бабусю, яка лежала на підлозі.

За попередніми даними, 74-річна мешканка міста Вишгород пролежала на підлозі без води та їжі півтори доби. Останнім часом бабуся мала проблеми із тиском. Жінці стало зле і вона не могла самостійно підвестися, а на допомогу ніхто не прийшов, оскільки проживає сама. Підняти слухавку від схвильованих рідних, які мешкають у Києві, бабуся не мала змоги.

Для надання кваліфікованої допомоги поліцейські викликали медиків.

Наразі бабуся почуває себе краще.

Як повідомлялося, нещодавно на трасі Київ-Харків патрульні надали допомогу жінці, у якої трапився епілептичний напад у маршрутці.