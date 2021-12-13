У маршрутці під Києвом патрульні врятували жінку з епілептичним нападом (відео)

В салоні мікроавтобуса патрульні надали жінці домедичну допомогу

На трасі Київ-Харків патрульні надали допомогу жінці, у якої трапився епілептичний напад. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, у суботу, 11 грудня, на стаціонарному посту поблизу міста Березань до поліцейських звернувся громадянин. Він повідомив, що в мікроавтобусі, в якому він їхав, жінці стало зле.

В салоні мікроавтобуса патрульні надали жінці домедичну допомогу та викликали медиків. Також правоохоронці зв‘язались з рідними жінки та дізнались, що у неї трапляються епілептичні напади.

Надалі патрульні передали жінку лікарям.

Нагадаємо, на станції метро «Славутич» в Києві курсант Національної академії внутрішніх справ надав допомогу чоловіку, в якого стався епілептичний напад.

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