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    У маршрутці під Києвом патрульні врятували жінку з епілептичним нападом (відео)

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    Патрульні викликали швидку допомогу для жінки - У маршрутці під Києвом патрульні врятували жінку з епілептичним нападом (відео)
    Патрульні викликали швидку допомогу для жінки
    фото: скріншот із відео

    В салоні мікроавтобуса патрульні надали жінці домедичну допомогу

    На трасі Київ-Харків патрульні надали допомогу жінці, у якої трапився епілептичний напад. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, у суботу, 11 грудня, на стаціонарному посту поблизу міста Березань до поліцейських звернувся громадянин. Він повідомив, що в мікроавтобусі, в якому він їхав, жінці стало зле.

    В салоні мікроавтобуса патрульні надали жінці домедичну допомогу та викликали медиків. Також правоохоронці зв‘язались з рідними жінки та дізнались, що у неї трапляються епілептичні напади.

    Надалі патрульні передали жінку лікарям.

    Нагадаємо, на станції метро «Славутич» в Києві курсант Національної академії внутрішніх справ надав допомогу чоловіку, в якого стався епілептичний напад.

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    Теги: Національна поліція України Київщина жінка
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    У маршрутці під Києвом патрульні врятували жінку з епілептичним нападом (відео)