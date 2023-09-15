У Києві вибухнуло авто: є постраждалі

Авто на швидкості врізалось у стовп та вибухнуло

Увечері 14 вересня у Києві біля ТЦ «Апрель» у Святошинському районі столиці вибухнуло авто. Про це повідомляє «Київ Інфо».

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Зазначається, що авто на швидкості врізалось у стовп та вибухнуло. Попередньо є постраждалі.

«Водія та пасажирку витягнули з авто, є поранення, але не смертельні, має госпіталізувати швидка допомога», – йдеться у повідомленні.

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Також місцеві пабліки поділилися відео з місця інциденту.

Нагадаємо, 6 вересня на Київщині фура з тваринами розчавила легковик. Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня на Рівненщині зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, восьмеро осіб, троє з яких діти, постраждали.

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До слова, протягом січня-липня 2023 року в Україні трапилося 12,6 тис. аварій з постраждалими. Кількість інцидентів на дорогах практично зрівнялася з показниками за відповідний період 2021 року.

Лідером за кількістю ДТП з постраждалими вкотре стала Дніпропетровська область, де за сім місяців поточного року було зафіксовано майже 1,2 тис. інцидентів. На Дніпропетровщину припадає 9% від загальної кількості таких дорожньо-транспортних пригод.