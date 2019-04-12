У квартирі в Києві виявлено арсенал зброї з Донбасу (фото)



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Під час обшуку виявлено три корпуси гранати Ф-1 з запалами УЗРГМ (бойові) Фото: Прокуратура Києва

Чоловік налагодив канал надходження вогнепальної зброї та вибухівки із зони бойових дій

Працівниками Шевченківського Управління поліції у ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів викрито громадянина, який налагодив канал надходження вогнепальної зброї та вибухівки із зони проведення операції Об'єднаних сил до Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

11 квітня за місцем мешкання зловмисника у Києві проведено санкціонований обшук, у ході якого виявлено та вилучено: реактивну протитанкову гранату РПГ-22 «Нетто», три корпуси гранати Ф-1 з запалами УЗРГМ (бойові), гвинтівку «Мосина» (піхотну), гвинтівку «Мосина» (кавалерійську), частину обрізу рушниці, близько 2800 набоїв калібру 5.45, близько 170 набоїв іншого калібру, 12 ножів, а також наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфітамін.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч.1 ст.263 та ч.1 ст.307 КК України.

На даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.