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    У лікарні Києва продовжують надходити хворі на коронавірус: свіжі дані від Кличка

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    Наразі у лікарнях Києва понад 700 хворих на коронавірус - У лікарні Києва продовжують надходити хворі на коронавірус: свіжі дані від Кличка
    Наразі у лікарнях Києва понад 700 хворих на коронавірус
    Фото ілюстративне

    За добу у Києві виявлено ще 176 хворих на коронавірус

    У Києві за минулу добу до лікарень госпіталізували 34 хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «У 176 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. П‘ятеро людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні в столиці вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

    Захворіли: 

    • 101 жінка віком від 18 до 86 років,
    • 62 чоловіки віком від 19 до 93 рокiв,
    • 9 дівчаток від 2 до 13 років,
    • 4 хлопчики від 4 до 16 років.

    Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

    «До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», - зазначив Кличко.

    За його даними, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 27, у Солом’янському – 26 та в Деснянському районі – 25 випадків.


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    «Сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус. Від того, як ми дотримуємося елементарних правил, наскільки ми уважні до свого здоров’я. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Раніше він в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив, що у Києві лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

    «Сьогодні у лікарнях перебуває близько 740 пацієнтів. Лікарні першої хвилі у нас заповнені на 50%. Ми зараз готові у випадку необхідності розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але це крайня складова, коли всі наші лікарні перейдуть у режим роботи як інфекційні відділення. Я кажу про критичні речі, та ми далекі до цих показників і робимо все щоб ні в якому разі нам вже не переходити до других ланок лікарень, які будуть працювати як інфекційні відділення», - зазначив міський голова.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 вересня у Києві підтверджено 13546 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 176 осіб

    У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

    Віталій Кличко Київ статистика лікарня епідемія коронавірус
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