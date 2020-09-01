Коронавірус у Києві: за добу виявлено ще 176 хворих



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Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає Фото: УНІАН

Минулої доби від коронавірусу померли п'ять киян

Станом на ранок 1 вересня у Києві підтверджено 13546 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 176 осіб. За попередню добу збільшення складало 277 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 4382 людини (за добу 43), померли 213 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 5755 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 86 осіб. За попередню добу збільшення складало 89 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3652 особи (за добу 39), померли 97 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 123303 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 31 серпня зафіксовано 2088 хворий на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня у Києві було підтверджено 13370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 277 осіб.

У Київській області було зафіксовано 5669 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб.

У Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.