17 областей і столиця не готові до послаблення карантину

17 областей і столиця не готові до послаблення карантинуграфіка
Перевищено показник нових захворювань у 17 регіонах та столиці
В Україні станом на 1 вересня не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.
Про це повідомляє пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Крім столиці не відповідають критеріям МОЗ наступні регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Відзначимо, для ослаблення карантину регіон повинен відповідати всім трьом критеріям МОЗ:
- завантаженість ліжок у лікарнях повинна складати менше 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;
- кількість проведених ПЛР-тестів повинно бути більше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;
- показник захворюваності Covid-19 за 14 днів на 100 тисяч населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.
При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.
До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.