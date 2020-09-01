17 областей і столиця не готові до послаблення карантину графіка



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Перевищено показник нових захворювань у 17 регіонах та столиці

В Україні станом на 1 вересня не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це повідомляє пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Крім столиці не відповідають критеріям МОЗ наступні регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Відзначимо, для ослаблення карантину регіон повинен відповідати всім трьом критеріям МОЗ:

завантаженість ліжок у лікарнях повинна складати менше 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;

кількість проведених ПЛР-тестів повинно бути більше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності Covid-19 за 14 днів на 100 тисяч населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності.

Коронавірус в Україні Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605 Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.

При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.