  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    17 областей і столиця не готові до послаблення карантину

    графіка
    • Розсилка
    17 областей і столиця не готові до послаблення карантину

    Перевищено показник нових захворювань у 17 регіонах та столиці

    В Україні станом на 1 вересня не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

    Про це повідомляє пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

    Крім столиці не відповідають критеріям МОЗ наступні регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

    -1-638

    Відзначимо, для ослаблення карантину регіон повинен відповідати всім трьом критеріям МОЗ:

    • завантаженість ліжок у лікарнях повинна складати менше 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;
    • кількість проведених ПЛР-тестів повинно бути більше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;
    • показник захворюваності Covid-19 за 14 днів на 100 тисяч населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.

    При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. 

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

     

    Міністерство охорони здоров'я Київ хвороби карантин столиця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ