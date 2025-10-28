У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня

Атака російських військ забрала життя загалом трьох мешканців столиці

У Києві померла жінка, яка перебувала у тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня», – написав він.

Таким чином, та атака російських військ забрала життя загалом трьох мешканців столиці.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотними літальними апаратами. Тоді значних пошкоджень зазнали об'єкти в Подільському, Деснянському та Оболонському районах столиці. Повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження.