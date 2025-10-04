Росіяни обстріляли Херсон: є поранений

Постраждалого госпіталізували

Увечері 4 жовтня російські терористи атакували Херсон. Через ворожий обстріл поранено чоловіка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише «Главком».

Російські окупаційні війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки постраждав 39-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

У потерпілого – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія та уламкові поранення ноги. Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня російські війська вкотре обстріляли Херсон, завдавши ударів по житлових і нежитлових районах міста.

Внаслідок влучань боєприпасів зафіксовано численні пожежі та руйнування.

Як зазначили в ДСНС, окупаційна армія продовжує цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру Херсона.

Нагадаємо, російські загарбники завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону. Повідомлялось, що у ніч на 24 вересня російські війська завдали удару по історичній частині Херсона. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, а будівлі отримали значні пошкодження.