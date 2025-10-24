Головна Країна Події в Україні
Ворог вперше застосував КАБи по Одещині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
фото: ДСНС Одещини

Кіпер наголосив на новій серйозній загрозі та небезпеці значних руйнувань

Російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБ) по цивільній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує «Главком».

«Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону», – йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив на новій серйозній загрозі та небезпеці значних руйнувань. «Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя – найцінніше. І вірте в ЗСУ!», – написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. У результаті обстрілу була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється.

Уранці 24 жовтня російські загарбники масовано обстріляли Корабельний район Херсона із реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією загинуло троє жінок, ще 14 поранено. У момент ударів постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

 

Читайте також:

