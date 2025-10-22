Головна Київ Новини
Атака балістики на Київ: наслідки (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака балістики на Київ: наслідки (оновлюється)
Атака на Київ. 6 червня, 2025
фото: glavcom.ua

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. Наслідки повідомляє місцева влада та моніторингові канали, передає «Главком».

02:19. У Дніпровському районі Києва виявили падіння фрагментів повітряних цілей, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Є кілька вибитих вікон. Пожежі й потерпілих немає, додав мер Кличко.

01:53. Кличко написав, що у Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автівки. Екстрені служби виїхали на місце.

01:44. За повідомленням Кличка, бригада медиків виїхала у Дарницький район Києва.

01:21. Мер зазначив, що вирує пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце.

01:12. Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи. Працює ППО.

За повідомленням моніторингових каналів, було застосовано чотири балістичні ракети Іскандер-М /KN-23 з Брянської області РФ.

Новина доповнюється...

Теги: пожежа обстріл балістичні ракети Київ ракетна атака

