Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених

Роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають

Після вчорашньої атаки ворога на Київську область у лікарнях залишаються троє поранених – двоє дорослих і дитина, Усі вони у стабільному стані. Про це повідомив голова Київської обласної війсьової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком»

За словами Калашника, роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають. Для охорони пошкоджених квартир вночі чергували додаткові наряди поліції і патрулі громадського формування. Він повідомив, що бригади ДТЕК уже відновили постачання електроенергії, нині триває поквартирне підключення абонентів.

Ліквідація наслідків обстрілу у ніч на 28 вересня 2025 року на Київщині фото: Микола Калашник/Facebook

«Евакуйовано понад 116 автомобілів, що перешкоджали проведенню робіт із розбору завалів. Дорогу повністю розчищено від наслідків руйнацій для роботи спеціалізованої техніки. На місці й далі працюють пункти обігріву: встановлено два намети ДСНС. Залучені благодійні фонди продовжують забезпечувати постраждалих харчуванням та напоями», – повідомив голова КОВА.

Наслідки атаки у ніч на 28 вересня фото: Микола Калашник/Facebook

Калашник зазначив, що для тимчасового розміщення постраждалих підготовлено близько 270 місць, однак вночі ними ніхто не скористався. Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу. Уже зареєстровано 537 заяв.

Петропалівська Борщагівка після атаки фото: Микола Калашник/Facebook

Пошкоджені автівки вкрито чохлами фото: Микола Калашник/Facebook

Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу фото: Микола Калашник/Facebook

На Київщині вже прохолодно, тож люди терміново утеплюють оселі фото: Микола Калашник/Facebook

Наслідки російської атаки у ніч на 28 вересня фото: Микола Калашник/Facebook

У Білій Церкві також завершено розбір аварійних завалів пошкоджених будинків та прибирання сміття. У багатоповерхівці розібрано навісаючі конструкції зруйнованого технічного поверху, укріплено перекриття даху. Люди отримали необхідні матеріали для закриття розбитих вікон. Сьогодні фахівці починають робити заміри пошкоджених конструкцій. Для постраждалих також підготовлені місця для можливого відселення, хоча потреба вже наразі відсутня.

Жителі постраждалих будинків отримують матеріали для утеплення вікон фото: Микола Калашник/Facebook

Овочі для жителів постраждалих будинків фото: Микола Калашник/Facebook

Вибиті вікна у будинку фото: Микола Калашник/Facebook

Роботи тривають у всіх населених пунктах, що постраждали від російської атаки. Як запевгив голова КОВА, ситуація контрольована, механізм допомоги населенню налагоджений.

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області.

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

Також відомо, що внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинула 12-річна Олександра Поліщук.