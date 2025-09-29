Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
Роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають
Після вчорашньої атаки ворога на Київську область у лікарнях залишаються троє поранених – двоє дорослих і дитина, Усі вони у стабільному стані. Про це повідомив голова Київської обласної війсьової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком»
За словами Калашника, роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають. Для охорони пошкоджених квартир вночі чергували додаткові наряди поліції і патрулі громадського формування. Він повідомив, що бригади ДТЕК уже відновили постачання електроенергії, нині триває поквартирне підключення абонентів.
«Евакуйовано понад 116 автомобілів, що перешкоджали проведенню робіт із розбору завалів. Дорогу повністю розчищено від наслідків руйнацій для роботи спеціалізованої техніки. На місці й далі працюють пункти обігріву: встановлено два намети ДСНС. Залучені благодійні фонди продовжують забезпечувати постраждалих харчуванням та напоями», – повідомив голова КОВА.
Калашник зазначив, що для тимчасового розміщення постраждалих підготовлено близько 270 місць, однак вночі ними ніхто не скористався. Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу. Уже зареєстровано 537 заяв.
У Білій Церкві також завершено розбір аварійних завалів пошкоджених будинків та прибирання сміття. У багатоповерхівці розібрано навісаючі конструкції зруйнованого технічного поверху, укріплено перекриття даху. Люди отримали необхідні матеріали для закриття розбитих вікон. Сьогодні фахівці починають робити заміри пошкоджених конструкцій. Для постраждалих також підготовлені місця для можливого відселення, хоча потреба вже наразі відсутня.
Роботи тривають у всіх населених пунктах, що постраждали від російської атаки. Як запевгив голова КОВА, ситуація контрольована, механізм допомоги населенню налагоджений.
Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області.
Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.
Також відомо, що внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинула 12-річна Олександра Поліщук.
