Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
Пошкоджені вікна закрито OSB-плитами, пошкоджені автівки накрито чохлами. Петропавлівська Борщагівка. 29 вересня 2025 року
фото: Микола Калашник/Facebook

Роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають

Після вчорашньої атаки ворога на Київську область у лікарнях залишаються троє поранених – двоє дорослих і дитина, Усі вони у стабільному стані. Про це повідомив голова Київської обласної війсьової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком»

За словами Калашника, роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають. Для охорони пошкоджених квартир вночі чергували додаткові наряди поліції і патрулі громадського формування. Він повідомив, що бригади ДТЕК уже відновили постачання електроенергії, нині триває поквартирне підключення абонентів.

Ліквідація наслідків обстрілу у ніч на 28 вересня 2025 року на Київщині
Ліквідація наслідків обстрілу у ніч на 28 вересня 2025 року на Київщині
фото: Микола Калашник/Facebook

«Евакуйовано понад 116 автомобілів, що перешкоджали проведенню робіт із розбору завалів. Дорогу повністю розчищено від наслідків руйнацій для роботи спеціалізованої техніки. На місці й далі працюють пункти обігріву: встановлено два намети ДСНС. Залучені благодійні фонди продовжують забезпечувати постраждалих харчуванням та напоями», – повідомив голова КОВА.

Наслідки атаки у ніч на 28 вересня
Наслідки атаки у ніч на 28 вересня
фото: Микола Калашник/Facebook

Калашник зазначив, що для тимчасового розміщення постраждалих підготовлено близько 270 місць, однак вночі ними ніхто не скористався. Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу. Уже зареєстровано 537 заяв.

Петропалівська Борщагівка після атаки
Петропалівська Борщагівка після атаки
фото: Микола Калашник/Facebook
Пошкоджені автівки вкрито чохлами
Пошкоджені автівки вкрито чохлами
фото: Микола Калашник/Facebook
Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу
Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу
фото: Микола Калашник/Facebook
На Київщині вже прохолодно, тож люди терміново утеплюють оселі
На Київщині вже прохолодно, тож люди терміново утеплюють оселі
фото: Микола Калашник/Facebook
Наслідки російської атаки у ніч на 28 вересня
Наслідки російської атаки у ніч на 28 вересня
фото: Микола Калашник/Facebook

У Білій Церкві також завершено розбір аварійних завалів пошкоджених будинків та прибирання сміття. У багатоповерхівці розібрано навісаючі конструкції зруйнованого технічного поверху, укріплено перекриття даху. Люди отримали необхідні матеріали для закриття розбитих вікон. Сьогодні фахівці починають робити заміри пошкоджених конструкцій. Для постраждалих також підготовлені місця для можливого відселення, хоча потреба вже наразі відсутня.

Жителі постраждалих будинків отримують матеріали для утеплення вікон
Жителі постраждалих будинків отримують матеріали для утеплення вікон
фото: Микола Калашник/Facebook
Овочі для жителів постраждалих будинків
Овочі для жителів постраждалих будинків
фото: Микола Калашник/Facebook
Вибиті вікна у будинку
Вибиті вікна у будинку
фото: Микола Калашник/Facebook

Роботи тривають у всіх населених пунктах, що постраждали від російської атаки. Як запевгив голова КОВА, ситуація контрольована, механізм допомоги населенню налагоджений. 

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. 

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

Також відомо, що внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинула 12-річна Олександра Поліщук.

Теги: місцева влада сміття влада Микола Калашник дитина Київщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі ТЕЦ здіймається дим
У Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ, у місті блекаут
Вчора, 19:41
Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
24 вересня, 21:04
На території навчального закладу зафіксовано влучання
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах
22 вересня, 09:50
Рятувальники ліквідують пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
22 вересня, 07:03
Генштаб ЗСУ показав бойову роботу Повітряних сил під час російського масованого удару по території України
Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ
20 вересня, 22:59
Ворог атакував Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: влада показала кадри з наслідками
16 вересня, 00:57
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
5 вересня, 02:47
На Одещині працювала ППО
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
Працівники не постраждали
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
1 вересня, 18:40

Новини

У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
Суд підтвердив заповідний статус «Протасового яру» та відхилив позов забудовника
Суд підтвердив заповідний статус «Протасового яру» та відхилив позов забудовника
Продуктові ярмарки у Києві 30 вересня – 5 жовтня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві 30 вересня – 5 жовтня: повний перелік локацій
Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн
Скандально відому блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн
Схема на дорогах Києва: у кошторисі ремонту «заховалися» зайві 8 млн грн лише на одній суміші
Схема на дорогах Києва: у кошторисі ремонту «заховалися» зайві 8 млн грн лише на одній суміші

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua