У Полтаві прогриміли вибухи: регіон під комбінованою атакою РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Полтаві прогриміли вибухи: регіон під комбінованою атакою РФ
Полтаву атакують дрони та ракети
Влада наразі не коментувала атаку

У ніч на 3 жовтня на у Полтаві та області прогриміла потужна серія вибухів. За повідомленням моніторингови каналів, місто опинилось під комбінованою атакою ворога, передає «Главком».

Як повідомили у Повітряних Силах, декілька крилатих ракет летіли у напрямку Полтави. Монітори писали, що на місто летять десятки ворожих безпілотників.

Місцеві пабліки зазначили, що після цих повідомленьпролунали сильні вибухи. Також повідомляється, що вже фіксуються перші влучання. Стало відомо, що на кількох локаціях спалахнули пожежі.

Нагадаємо, в Україні триває 1317-й день повномасштабної війни.

Окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

2 жовтня станом на 22:00 відбулося 133 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

