Росіяни вночі били дронами по Київщині. В одному з районів сталася пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Росіяни вночі били дронами по Київщині. В одному з районів сталася пожежа
Пожежа після дронової атаки спалахнула у Фастівському районі
фото: ДСНС України, Facebook

Постраждалих серед населення немає

У ніч проти 6 жовтня, російські війська атакували Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили Протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, є збиті ворожі цілі, постраждалих серед населення немає, влучань в об'єкти житлової інфраструктури не допущено.

Калашник повідомив, що у Фастівському районі унаслідок атаки на території недіючого підприємства згоріла автівка із цистерною, ще чотири вантажних автівки пошкоджено. Наразі пожежу ліквідували.

Загалом у ніч на 6 жовтня Росія запустила по Україні 116 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 83 дрони. Внаслідок атаки РФ зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників на семи локаціях. 

