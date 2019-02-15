У Ляшка заявили про напад на активіста-радикала



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Активіст Радикальної партії Олега Ляшка Євген Сагуйченко

Ігор Мосійчук повідомив, що в їхнього активіста стріляли

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявляє про напад на активіста партії Євгена Сагуйченка. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Громадського діяча, активіста Радикальної партії Олег Ляшко Євген Сагуйченко який активно боровся з злочинною політикою НАК «Нафтогаз», цієї ночі було поранено в груди, коли він повертався з тренування додому. Нападник був один, діяв професійно і з місця вчинення злочину зник миттєво. Від пострілу в притул куля застрягла в тілі і, якби не потрапила у ребро, потрапила б у серце чи аорту і чоловік загинув би на місці», - написав Мосійчук.

За його словами, поранений Сагуйченко сам собі надав першу допомогу, «і, стікаючи кров’ю, Євген ледве дістався додому».

Як повідомляється на сайті Gromada.Top, Сагуйченко має за плечима майже 17 років боротьби за права громадян. «Він брав участь у серії акцій протесту у 2013 році під Генпрокуратурою за відставку на той час Генерального прокурора України Віктора Пшонки, у блокуванні у 2014-2015 роках будівництва ЖК «Патріотика», захищав озеро Качине у Дарницькому районі столиці, допомагав у боротьбі місцевих мешканців проти незаконної забудови на Мічуріна, 44, виступає проти скасування мораторію на продаж землі, веде боротьбу з колекторським свавіллям та інші. У 2014 році під час подій Революції Гідності Євген був тяжко поранений та втратив око», - сказано в повідомленні.

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